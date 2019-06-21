Мамедъяров о новой встрече с Мнацаканяном

Официальный Баку ждет предложений от сопредседателей Минской группы ОБСЕ по срокам проведения новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по нагорно- карабах скому урегулированию, сказал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Эльмар Мамедъяров на совместной с болгарским коллегой Екатериной Захариевой пресс-конференции, комментируя прошедшую 20 июня в Вашингтоне встречу с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Я не Нострадамус, чтобы сказать, когда будет новая встреча - чем раньше, тем лучше. Сопредседатели скажут, когда возможно провести новую встречу», - сказал Мамедъяров журналистам.

По его словам, последняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне длилась более трех часов: «Положительный момент встречи – посредники дали нам предложения для обсуждения. Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет. В Вашингтоне сопредседатели предложили вывод войск и размещение миротворцев. Но над этим вопросом надо работать».

Он добавил, что позиция Азербайджана остается неизменной – армянские военные должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий.

По его словам, основные переговоры могут начаться только после вывода армянских войск с оккупированных территорий: «Что касается других вопросов, то они обсуждаются. Но основное – это вывод армянских войск».