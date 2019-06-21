Помпео обсудил с королем Салманом «иранский кризис»
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел встречу с прибывшим в страну с визитом главой Госдепартамента США Майклом Помпео. Переговоры состоялись во дворце Ас-Салям в Джидде, пишет ТАСС.
Согласно информации, стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами. Также предметом переговоров стали недавние события на региональной и международной арене.
После Саудовской Аравии американский политик направится в Объединенные Арабские Эмираты. Предметом переговоров с ключевыми союзниками США в арабском мире станет эскалация конфликта с Ираном. Из ОАЭ Помпео вылетит в Индию.