Погода на завтра: жара усилится

Так, в Баку и на Апшероне осадки не прогнозируются, северо-западный ветер временами усилится. Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-25, днем 31-36 градусов тепла. В Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов.

Во вторник почти на всей территории Азербайджана сохранится жаркая погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - на уровне 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-55%.

На пляжах Баку и Апшерона ожидается северо-западный ветер, температура воды составит 23-26 градусов.

В регионах Азербайджана осадков также не ожидается, однако вечером в некоторых горных районах прогнозируются грозы и кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Западный ветер днем местами усилится. Температура воздуха ночью 21-26, днем 35-40 градусов выше нуля, в горах 15-20, днем 23-28 градусов тепла.

Прогнозируемая на 25 и 26 июня на Апшероне жаркая погода может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, при этом умеренный ветер хазри станет положительным фактором.