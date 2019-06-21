Саакашвили призвал продолжать протесты в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил за продолжение акции протеста в Тбилиси, несмотря на то, что власти пошли на уступки и решили провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым барьером. Об этом говорится в видеообращении бывшего главы грузинского государства в Facebook.

По словам Саакашвили, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили должен уволить министра внутренних дел Георгия Гахарию, освободить всех задержанных, незамедлительно назначить внеочередные пропорциональные выборы, а также уволить главу ЦИК Тамару Жвания.