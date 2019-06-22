Взрывы в воинской части вызвали землетрясение в Казахстане
На юге Казахстана сейсмологи зафиксировали серию подземных толчков магнитудой 3,5. По словам специалистов, причиной стали взрывы на складе боеприпасов в городе Арысь.
Сейсмологи уточнили, что самый сильный толчок был зарегистрирован в 09:37 по местному времени.
"Координаты эпицентра: 42.47 градуса северной широты, 68.81 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.5. Энергетический класс К=7.5", - приводит РИА Новости сообщение сейсмологов.
Отметим, что в одной из воинских частей в городе Арысь Туркестанской области, где проживают 44,3 тыс. человек, произошел взрыв боеприпасов. В результате инцидента есть пострадавшие, жители близлежащих домов были эвакуированы.