Пашинян заговорил о рисках для Армении и созвал Совбез

Ситуация вокруг Армении в сфере безопасности не только не разрядилась, но наоборот, происходящие в регионе процессы вынуждают Ереван быть бдительнее в плане возникающих вызовов. Как сообщает «Спутник Армения», об этом глава правительства Армении Никол Пашинян заявил на очередном заседании Совета безопасности республики.

Пашинян отметил, что в повестку заседания включены текущие вопросы, связанные с обстановкой в регионе, и решения, которые будут приняты по итогам обсуждения, должны служить управлению возникших вызовов.

"Убежден, что мы сможем найти необходимый инструментарий во избежание возникновения дополнительных рисков для Армении и управления уже имеющихся", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства отметил, что безопасность Армении и Карабаха – серьезнейший приоритет для правительства: в этом плане необходимо обсудить и решить не только текущие среднесрочные, но и долгосрочные стратегические задачи.