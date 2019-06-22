В России отказываются от грузинского вина

Спустя пять дней с начала протестов в Грузии в России появились претензии к традиционной грузинской продукции - вину. Сегодня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством и безопасностью поступающего из Грузии алкоголя из-за "ухудшения" его качества "в динамике". Об этом пишет NEWSru.com.

Как заявили в ведомстве, с 2014 по 2018 годы количество не соответствующей обязательным требованиям алкогольной продукции из Грузии увеличилось в 2,9 раза. В прошлом году, по данным Роспотребнадзора, к ввозу в РФ не допустили 203 тысячи литров алкоголя производства АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компани", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом грузинского вина", ООО "Корпорация Грузинское вино", ООО "Компания грузинских вин и алкогольных напитков", ООО "Батоно".

Хотя Роспотребназдор заявил об ужесточении контроля за качеством грузинского вина на фоне обострения грузинско-российских отношений, в Кремле заявили, что эти события не связаны между собой. "Это не имеет отношения. Роспотребнадзор выполняет свои функции, проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией", - передает ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Между тем Грузия на фоне туристического эмбарго решила возобновить традицию дарить иностранным туристам в аэропорту по бутылке вина, существовавшую до 2016 года. Об этом пишет издание Batumelebi. Планируется закупить 300 тысяч бутылок красного сухого вина "Саперави": наибольшую партию направят в международный аэропорт Тбилиси, партии поменьше - в аэропорты Кутаиси и Батуми.