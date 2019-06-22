Леонид Швец, специально для haqqin.az 15:44

Результаты повторных выборов мэра Стамбула стали главной новостью не только в Турции: почти все европейские издания вышли с заголовками на эту тему. Еще бы: площадка, с которой стартовала головокружительная карьера нынешнего президента, отошла оппозиции. И это после четверти века безраздельного господства тут партии Эрдогана. Как известно, еще 31 марта на муниципальных выборах победу одержал представитель Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Его преимущество над Бинали Йылдырымом из Партии справедливости и развития составило всего 13 729 голосов, или 0,16%. На 17-й день после выборов Имамоглу был признан городским избиркомом победителем. Однако 6 мая Высший избирательный совет принял решение о перевыборах, найдя формальную зацепку: не всеми избирательными комиссиями руководили государственные служащие, как того требует закон. Однако отменены были только результаты выборов мэра, хотя голосование проходило по нескольким позициям – избирались одновременно и другие представители местной власти.

Эта очевидная несправедливость мобилизовала все оппозиционные силы. От участия в выборах 23 июня отказались все сколько-нибудь крупные игроки, чтобы не отбирать голоса у Имамоглу. Прошла большая гражданская кампания в поддержку массового голосования в этот неудобный период отпусков. Прибрежные отели выпустили сообщения, что в день голосования по разным причинам не смогут принять клиентов из Стамбула. Частные компании предоставили своим сотрудникам двухдневные отпуска, чтобы те имели возможность поехать проголосовать. Это привело к тому, что явка составила почти 84%, и Экрем Имамоглу укрепил свое преимущество, выиграв у Бинали Йылдырыма со счетом 54,19% против 44,97%. Разница в этот раз оказалась более чем убедительной: больше 800 тысяч голосов. Из одного, неочевидного поражения Эрдоган сделал два, причем второе ставит под вопрос его дальнейшие перспективы. Победа оппозиции тем весомей, что Экрем Имамоглу – еще вчера малоизвестный политик, бывший глава строительной компании, в 2009 году возглавивший стамбульский район Бейликдюзю, где проживают представители среднего класса, а противостоял ему политический ветеран-тяжеловес, на момент выборов – спикер парламента и бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, пользующийся полной поддержкой президента и подавляющего большинства СМИ. Явное свидетельство большого общественного недовольства, вызванного в первую очередь серьезными экономическими причинами: высокой безработицей, инфляцией, превышающей 20%. Расцвет Стамбула, пришедшийся на ранние годы правления тогда еще премьера Эрдогана, сменился тревожным застоем.

Потеря Стамбула болезненна для Реджепа Эрдогана по нескольким важным причинам. Он сам здесь стал мэром в 1994 году, и с тех пор его партия тут ни разу не проигрывала. Стамбул – самый большой европейский город с 16-миллионным населением и бюджетом в девять миллиардов долларов, в 2017 году тут был произведен 31% ВВП Турции. Для правящей партии город был важным источником финансирования партийных проектов. Эрдоган неоднократно повторял, что тот, кто выигрывает Стамбул, тот выигрывает Турцию. Президентские выборы предстоят лишь в 2023 году, но проигранная битва за Стамбул ставит вопрос, насколько действующий президент окажется к ним готов. Эта крупная неудача вызывает неизбежное брожение в правящей партии, где не все были довольны идеей провести повторные выборы, и стремление поискать альтернативу. Появилась причина воспрянуть и для оппозиции. Парадоксально, что проблема возникла словно на пустом месте именно тогда, когда, казалось, Эрдоган окончательно убрал влияние оппозиции на политическую жизнь страны.