Студенткам в Ленкорани пришлось вызывать скорую

Сегодня во время экзамена в Ленкоранском государственном университете семи студенткам внезапно стало плохо. Все они были доставлены в центральную районную больницу.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, девушкам была оказана первая медицинская помощь, некоторые из них после улучшения состояния были отпущены домой.

По предварительной версии, ухудшение состояния здоровья студенток связано с установившейся в последние дни в районе жаркой погодой.