В Киргизии проверят счета семьи экс-президента Атамбаева

Первомайский районный суд столицы Киргизии Бишкека удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и разрешил произвести выемку финансовых и банковских документов экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, его родственников и приближенных, пишет «24.kg».

Сделано это в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 12 июня 2019 года по статье «Незаконное обогащение». Проверке подлежат банковские счета и ячейки, принадлежащие не только экс-главе государства, но и его супруге Раисе Атамбаевой, сыновьям и дочерям, а также другим родственникам.

В Социал-демократической партии Киргизии, комментируя произошедшее, отметили, что «у экс-президента Алмазбека Атамбаева нет ни депозитного счета, ни банковской ячейки».

«Да и никто из членов семьи не арендует ячейки. Единственный депозитный счет в банке имеется у Раисы Атамбаевой, его и арестовали. В списке лиц, в отношении которых суд принял соответствующее решение, оказался весь круг родственников. Список настолько некорректен, что в нем оказался даже покойный брат Раисы Атамбаевой», — цитирует заместителя председателя СДПК Кундуз Жолдубаеву издание Kaktus.media.