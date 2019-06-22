В США похвалили сбившую американский беспилотник иранскую ракету
После инцидента со сбитым американским беспилотником в США высоко оценили новый иранский зенитный ракетный комплекс.
Защищенный самолет, выполнявший миссию в режиме невидимости, сбила ракета системы ПРО 3rd Khordad, говорится в материале журнала Military Watch.
По словам экспертов, ЗРК оснащен мощным радаром, ракетами с дальностью до 200 метров и способен поразить одновременно четыре цели. Комплекс создали на основе системы Raad, которую использовали в 2010-х годах.
Новый комплекс 3rd Khordad и системы С-200 и С-300ПМУ-2 составляют основу сил ПВО Ирана.