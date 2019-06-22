В небе над Германией столкнулись два истребителя

В Германии в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания столкнулись в воздухе и потерпели крушение два истребителя Eurofighter, пишет Bild.

Оба пилота успели катапультироваться, уточняет местная газета Schweriner Volkszeitung. Об их состоянии информации пока нет, их местонахождение уточняется.

После падения самолетов на земле начался лесной пожар. На место происшествия стянуты силы пожарных, полиции и экстренных служб.

Представитель Бундесвера в комментарии Bild отказался сообщать какие-либо подробности авиакатастрофы, подтвердив лишь сам факт ЧП.

