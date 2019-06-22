Согласно информации, в обвинительном акте говорится, что Замира Гаджиева была членом организованной преступной группы из 37 человек, причастных к хищению 97 миллионов долларов США (76 миллионов фунтов стерлингов) из Международного банка Азербайджана (МБА) в период с 2009 по 2015 годы.

Сегодня в Вестминстерском магистратском суде начался суд по делу супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева Замиры Гаджиевой, которое было возбуждено в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency), сообщает Jersey Evening Post.

Как заявила сегодня Хелен Малкольм, представляющая правительство Азербайджана, эти 97 миллионов долларов было получены с 28 кредитных карт, выпущенных МБА.

Она сообщила суду, что от 14,5 млн до 15,5 млн фунтов стерлингов были получены на 10 кредитных карт, выпущенных на имя Замиры Гаджиевой, в то время как другие были оформлены на имя ее падчерицы и личного телохранителя ее мужа.

«Джахангир Гаджиев был приговорен к 15 годам лишения свободы и ему было предписано выплатить 39 миллионов долларов (30,5 миллиона фунтов стерлингов). В связи с этим им была подана апелляция, в которой было отказано», - сказала Хелен Малкольм.

«Я установила сумму, которую потратила Замира Гаджиева. Трудность заключается в том, что она сняла часть денег из банкоматов в Азербайджане, часть денег потратила в ряде роскошных бутиков, отелей, ресторанов, включая такой большой универмаг, как Harrods. Она также потратила большие суммы в долларах, фунтах и евро в разных частях Европы», - сказала Хелен Малкольм.

В суде также было отмечено, что зарплата Джахангира Гаджиева как государственного служащего составляла от 29 до 70 тысяч долларов и нет никаких доказательств других законных источников его дохода. При этом его жена не имела дохода.

«Замира Гаджиева была в сговоре со своим мужем, и они мошенничеством присвоили и растратили большие суммы. По нашему мнению, здесь она отмывает деньги, полученные от этого мошенничества», - сказала Хелен Малкольм.

Напомним, что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Она была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency).

З.Гаджиевой предъявили два обвинения в присвоении средств, а затем заключили ее в следственный изолятор. Однако позже выпустили под залог в размере 500 тысяч фунтов стерлингов. В настоящее время З.Гаджиева живет в своем доме в Лондоне, ей запрещено покидать город, и она ежедневно отмечается в полиции.

Высокий суд Лондона по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency) также наложил арест на принадлежащие Замире Гаджиевой особняк в Найтсбридже стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, гольф-клуб стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов, самолет Gulfstream, который стоит примерно 50 миллионов долларов и драгоценности.