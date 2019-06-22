В США назвали условие снятия санкций против Ирана

США будут готовы отменить санкции против Ирана в случае заключения новой всеобъемлющей сделки. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Reuters.

«Новая сделка должна быть действительно всеобъемлющей, включая решения ядерной проблемы, проблемы баллистических ракет, прав человека», — отметил Хук, добавив, что только в таком случае США смогут полностью отменить санкции и восстановить дипломатические отношения с Ираном.

В настоящее же время, подчеркнул Хук, Вашингтон продолжит экономическое давление на Тегеран. При этом США оставляют возможность провести переговоры.

Ранее советник президента Ирана Хесамоддин Ашна заявил, что Иран не будет вести переговоры в случае сохранения санкций против него.

21 июня Трамп заявил, что остановил удар вооруженных сил США по Ирану за десять минут до того, как он должен был произойти. Через день он опроверг свои слова, пояснив, что лишь на время остановил атаку. 23 июня Трамп сказал, что возможная новая ядерная сделка с Ираном может быть заключена в разных формах, но она в любом случае должна предотвратить появление у Исламской Республики ядерного оружия.