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В рамках заседания Всемирного нефтяного совета, состоявшегося в Санкт-Петербурге, определена страна-хозяйка 24-го Всемирного нефтяного конгресса в 2023 году. В ходе голосования с участием 41 страны-участницы Всемирного нефтяного совета местом проведения очередного Всемирного нефтяного конгресса избрана Канада с отрывом от Азербайджана в 1 голос. Голосование с участием Азербайджана, Канады, Аргентины, Объединенных Арабских Эмиратов и Казахстана прошло в 4 этапа. На финальном этапе Азербайджан набрал 20 голосов, а Канада – 21 голос.

Руководитель азербайджанской делегации – министр энергетики Парвиз Шахбазов сообщил, что выход Азербайджана на финальную стадию голосования с наибольшим количеством голосов при первом представлении кандидатуры является знаменательным событием в истории Всемирного нефтяного совета. «Практика показывает, что право проведения Всемирного нефтяного конгресса приобретается после ряда попыток представления кандидатуры. Турция, США были избраны именно после нескольких попыток выдвижения своих кандидатур. Казахстан, Канада, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты, в отличие от Азербайджана, уже представляли кандидатуры на проведение конгресса. На фоне длительного членства и активной деятельности этих стран во Всемирном нефтяном совете, Азербайджану удалось с первого раза заполучить такое количество голосов». Министр энергетики объяснил такое отношение к нашей стране среди достаточно сильных кандидатов возрастающим международным имиджем и усиливающимися стратегическими позициями Азербайджана, как надежного гаранта энергетической безопасности благодаря политике, осуществляемой под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева: «Мы еще раз стали свидетелями этих реалий в свете отношения участвовавших в процессе стран».

Министр добавил, что Азербайджан, участвовавший в процессе голосования в качестве кандидата, приобрел большой опыт. Проводимая с января кампания послужила последующей агитации нашей страны и наших ценностей на мировом масштабе. В то же время следует отметить укрепление сотрудничества с членами Всемирного нефтяного совета. Отметим, что процесс голосования впервые в истории Всемирного нефтяного совета проходил в 4 этапа с участием 5 кандидатов. До начала голосования были выслушаны презентации стран. На мероприятии выступил министр энергетики Парвиз Шахбазов. В ходе мероприятия были демонстрированы видеоролики и презентации об истории и современном развитии древней нефтяной страны - Азербайджана. С целью представления членам Всемирного нефтяного совета подробной информации о нашей стране Азербайджан был представлен на мероприятии специальным стендом.