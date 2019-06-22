В Баку сохранится жара: врачи предупреждают...
До конца недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Баку продержится на отметке +35 градусов, поэтому врачи предупреждают об опасности солнечного или теплового удара.
Как сообщил haqqin.az главврач Центральной станции скорой и неотложной помощи Баку Рауф Нагиев, с начала июня в скорую по поводу солнечного и теплового удара обратились пять человек, четверым их которых понадобилось лечение в стационаре.
При жаре в 35 градусов и больше риск перегревания организма значительно повышается. В такие дни находится на солнцем особенно опасно людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями и, конечно, пожилым и маленьким детям.
Доктор Нагиев отметил, что первые признаки перегрева организма - головная боль, учащенное сердцебиение, сухость во рту, головокружение, нарушение координация движений и др. А чтобы предотвратить пагубное воздействие жары, надо постараться максимально меньше находиться под прямыми лучами солнца с 11 до 17 часов, надевать легкую, светлую одежду, больше пить жидкости.
Пик солнечных и тепловых ударов приходится на середину июня и весь июль. В 2018 году в это период более ста человек обратились в скорую с признаками перегрева организма. Причем перегреться можно не только находясь на солнце, но и при длительном пребывании в помещении с высокой температурой, скажем, в общественном транспорте, закрытых, не кондиционированных комнатах.
В качестве первой помощи человеку, получившему солнечный удар, следует переместить его в тень или прохладное помещение, приложить на лоб холодный компресс. Если пострадавший в сознании, надо сразу дать ему выпить несколько глотков прохладой воды и вызвать скорую.