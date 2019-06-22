В Баку сохранится жара: врачи предупреждают...

Отдел социума 17:31

До конца недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Баку продержится на отметке +35 градусов, поэтому врачи предупреждают об опасности солнечного или теплового удара. Как сообщил haqqin.az главврач Центральной станции скорой и неотложной помощи Баку Рауф Нагиев, с начала июня в скорую по поводу солнечного и теплового удара обратились пять человек, четверым их которых понадобилось лечение в стационаре.

При жаре в 35 градусов и больше риск перегревания организма значительно повышается. В такие дни находится на солнцем особенно опасно людям с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями и, конечно, пожилым и маленьким детям. Доктор Нагиев отметил, что первые признаки перегрева организма - головная боль, учащенное сердцебиение, сухость во рту, головокружение, нарушение координация движений и др. А чтобы предотвратить пагубное воздействие жары, надо постараться максимально меньше находиться под прямыми лучами солнца с 11 до 17 часов, надевать легкую, светлую одежду, больше пить жидкости.