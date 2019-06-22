Указом президента Украины: Ровнаг Абдуллаев - член Национального Совета Украины

Возглавил Совет сам Владимир Зеленский, секретарем стал кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Давид Арахамия. В Нацсовет также вошли заместители главы администрации президента Алексей Гончарук и Вадим Пристайко, помощник главы государства Андрей Ермак и советник президента Олег Устенко.

В состав совета вошли 29 человек. Указом президента Украина в состав вошел президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Остальные 19 человек — другие руководители международных компаний и финансовых организаций. В состав Нацсовета включены, в частности, представители крупного бизнеса - глава правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Ахмет Акча, гендиректор компании Unilever NVАлан Джоуп, глава правления компании Metro AG Олаф Кох, глава правления и гендиректор Arcelor Mittal Limited Лакшми Миттал, глава Нацбанка Яков Смолий, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

Национальный инвестиционный совет занимается привлечением инвестиций в страну и госполитикой по улучшению инвестиционного климата. Совет был создан в 2016 году и сейчас является консультативным органом при Администрации президента.