В Грузии уволили разгонявших митинги полицейских

МВД Грузии объявило о начале расследования действий полицейских, участвовавших в стычках с демонстрантами у здания парламента страны 20-21 июня, пишет РБК.

«На данном этапе расследования десять сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции, уже отстранены», — заявил и.о. директора Центрального управления уголовной полиции Мамука Челидзе, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы МВД.

В действиях двоих полицейских уже выявлены признаки совершения уголовного правонарушения, материалы на них будут направлены в Генпрокуратуру.

Генпрокуратура также заявила о начале следствия по факту возможного превышения полицейскими своих полномочий при применении физической силы и спецсредств. Следствие открыто по ч. 3 ст. 333 Уголовного кодекса Грузии, в случае признания виновными, полицейским грозит до восьми лет лишения свободы.

Массовые акции протеста начались в Грузии 20 июня на фоне визита российской делегации, которую возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Прибывшие в Тбилиси российские парламентарии приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблее православия. В ходе этого мероприятия Гаврилов сел в кресло спикера, что возмутило местную оппозицию. Участники акций протеста потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, который заявил об уходе со своего поста 21 июня. Наиболее многочисленные митинги прошли 20 и 21 июня. Для разгона демонстрантов полиция использовала водометы и резиновые пули. Во время столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, по информации Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, из них 80 — полицейские.