В рамках уголовного расследования, которое продолжается уже более шести лет, обнаружены доказательства наличия схем незаконного получения крупной суммы денег у компаний, которые хотели войти и продолжить свою деятельность на узбекском рынке. В рамках этой схемы средства были отмыты за границей, в частности, в Швейцарии. На основании проведенного расследования 130 миллионов замороженных швейцарских франков будут возвращены Узбекистану.

Возвращение средств стало возможным после того, как 8 мая вступил в силу обвинительный приговор в отношении родственника Каримовой. Суд приговорил подсудимого, чье имя не оглашается, к денежному штрафу в размере 390 тысяч франков (400 тысяч долларов), а также к конфискации 130 миллионов франков, которые и будут переданы Узбекистану.

Швейцария начала расследование в отношении Гульнары Каримовой и пяти неназванных граждан Узбекистана в июле 2012 года. Федеральной прокуратурой Швейцарии были заморожены 800 миллионов швейцарских франков (около 784 млн долларов США).