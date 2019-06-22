Франция допускает отмену санкций против России

Французский премьер Эдуар Филипп на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз может отменить антироссийские санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Филиппа, санкции против России были лишь временным этапом и их могут снять неожиданно, в один прекрасный день.

«Это временный этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал Филипп.

Он отметил, что французская и российская стороны знают, почему эти санкции были введены. Он подчеркнул, что необходимо использовать возможность, чтобы «диверсифицировать» отношения двух стран.