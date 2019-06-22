Многострадальному - поскольку это уже третий удар за месяц. 14 июня в результате ракетного удара по этому аэропорту было ранено 26 человек. 18 июня Абху атаковали несколько дронов, но ПВО саудитов оказалось на высоте и все цели были сбиты. И вот теперь одному беспилотнику хуситов удалось прорваться до парковки в гражданской зоне.

В минувшее воскресенье йеменские хуситы с помощью беспилотника Qasef-2K нанесли удар по многострадальному саудовскому аэропорту Абха, расположенному на юго-западе королевства, в провинции Асир.

Представители повстанцев утверждают, что атакам подвергаются расположенные на территории аэропорта военные объекты. Но тут уж - перефразируя крылатое выражение одного из российских политиков - «целили в одно место, а попали как всегда». Среди пострадавших - исключительно штатские граждане Саудовской Аравии, Египта, Индии и Бангладеш, три женщины и двое детей…

Впрочем, кто там куда целил - вопрос второстепенный. Главное в том, что хуситам удалось перенести военные действия на территорию противника, в приграничные провинции королевства - те же Ассир и Наджаран, что открывает перед йеменскими повстанцами принципиально новые военно-политические возможности.

Еще в конце минувшего года, когда готовилось подписание перемирия в Стокгольме между хуситами, с одной стороны, и правительственными силами, за спиной которых стояли саудиты, и ОАЭ, создавалось впечатление, что хуситы потерпели стратегическое поражение и о движении «Ансар Аллах» можно будет вскоре забыть.

Многие наблюдатели говорили о том, что они будут вытеснены на нищий север Йемена, где потихоньку превратятся в маргиналов и будут скромно жить на доходы от криминального и околокриминального бизнеса, вроде нелегальной торговли оружием. Да и то не слишком масштабной, поскольку, согласно условиям перемирия, «проправительственным» силам, а точнее, - южнойеменским элитам, держащимся на иностранных штыках, отходили крупнейшие порты - Ходейда, Салиф и Рас-Иса. Ну и - нефтеносные поля Йемена, пусть и не изобильные, но дающие постоянный доход.

Но подобный сценарий совершенно не устраивал Тегеран, поскольку означал для него утрату великолепной возможности создавать массу проблем своему основному геополитическому конкуренту - Саудовской Аравии. На Аравийском полуострове «Ансар Аллах» для Ирана был столь же важен, как Хизбалла в других районах Ближнего Востока.