Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву
Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» не поедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Ломая, депутаты не планируют посещать российскую столицу, хотя они получили приглашение и их поездка была запланирована.
«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной», — уточнил Ломая.
Однако, добавил парламентарий, после прошедших в Грузии протестов поездка отменяется.