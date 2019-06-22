Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву

Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» не поедут в Москву на форум «Развитие парламентаризма». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ломая, депутаты не планируют посещать российскую столицу, хотя они получили приглашение и их поездка была запланирована.

«На международном парламентском форуме должны были состояться встречи как с абхазской, так и с осетинской стороной», — уточнил Ломая.

Однако, добавил парламентарий, после прошедших в Грузии протестов поездка отменяется.