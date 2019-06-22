Турция назвала сделку по С-400 состоявшейся

Вне зависимости от возможных санкций США Турция уже совершила покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что ни одна страна «не имеет права давать Турции какие-либо указания», намекая на угрозы Вашингтона.

«Неважно, каким будет решение по санкциям, неважно, какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400», — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

В настоящее время обсуждаются лишь сроки поставок С-400 в Турцию, однако отказ от этих систем министр назвал «невозможным».

При этом Чавушоглу отметил, что партнеры США не поддерживают их решение исключить Турцию из программы по созданию истребителей F-35.