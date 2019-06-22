Евгений Бай, автор haqqin.az 19:51

Бурные события в Грузии, проходящие под истеричными антироссийскими лозунгами, оттеснили на первых полосах газет и без того прошедший без особой помпы выход из политического кризиса Молдавии. Но именно там произошел редчайший для современных международных отношений случай. Россия и Запад, придерживающиеся различных, порой диаметрально противоположных отношений почти по всем мировым проблемам, впервые за долгое время нашли взаимопонимание по поводу урегулирования ситуации в этой стране.

Напомню, что события начали развиваться после 24 февраля, когда в Молдавии состоялись парламентские выборы. В 101-местный парламент прошли три крупных формирования: поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (35 мандатов), контролирующая правительство Демократическая партия (30мандатов) и проевропейский правоцентристский блок ACUM («Сейчас») с 26 мандатами. И социалисты, и демократы приглашали ACUM к переговорам, однако оппозиционеры отвергли любые альянсы в будущем парламенте. В связи с этим формирование правящего большинства, на которое, согласно законодательству, отводилось три месяца, зашло в тупик. Альянс бывших противников В этих условиях Конституционный суд Молдавии, находящийся под контролем Демократической партии, отстранил от исполнения обязанностей нынешнего президента Додона и назначил на его место зампреда Демпартии Павла Филипа. Это решение вызвало взрыв возмущения в стране. В ответ две политические силы - социалисты Додона и правоцентристы из ACUM, жестко конфликтовавшие друг с другом по поводу внешнеполитической ориентации и безуспешно пытавшиеся договориться об альянсе, внезапно решились на создание большинства в 61 голос. В тот же день - 8 июня было утверждено новое правительство во главе с Майей Санду, был избран новый спикер парламента - председатель партии социалистов Зинаида Гречаная, и этот парламент принял заявление о том, что Молдавия является "захваченным государством", а "узурпатором" является лидер демократов олигарх Владимир Плахотнюк.

На заседании парламента присутствовал вице- премьер России, специальный посланник президента Путина по урегулированию в Молдавии Дмитрий Козак и представители ЕС. Конституционный суд страны вынужден был дать ход назад. Он пересмотрел собственное решение о разгоне правительства и "увольнении" президента. Москва первой одобрила созданную в Молдавии новую коалицию. В МИДе России сообщили, что «удовлетворены» мирным решением кризиса и Москва готова конструктивно выстраивать отношения с Кишиневом. Премьер Молдавии Майя Санду также заявила, что готова к сотрудничеству с Россией. Затем коалицию поддержал Брюссель, а потом о признании новых властей объявили и США. Любопытно, что похожая ситуация, хотя и зеркально противоположная, сложилась в далекой от Молдавии Венесуэле. Но там на стороне оппозиции – большинство государств мира, а Москва поддерживает президента Николаса Мадуро, который в свое время разогнал парламент и которого его политические противники называют "узурпатором". В том, что Молдавия разрешила политический кризис и избежала досрочных выборов, - совместная заслуга дипломатии различных стран, но Россия сыграла в этой кампании решающую роль. Козак постоянно присутствовал в Молдавии в последние недели, проводя консультации как с социалистами, так и с ACUM.

Как свидетельствует корреспондент российской газеты "Коммерсантъ", отслеживавший ситуацию из Кишинева в ежедневном режиме, Козак похвалил проевропейский блок ACUM и пророссийских социалистов за то, что они преодолели полярные позиции по целому ряду вопросов «с целью создания условий для будущего цивилизованного разрешения разногласий на основе реального волеизъявления граждан». Вместе с тем он весьма жестко определил режим Плахотнюка. До этого, как сообщали российские СМИ, демократы Плахотнюка пытались предложить Москве заключить некий сепаратный договор, но Кремль его отверг. "Владимир Плахотнюк действительно предлагал заключить тайные соглашения Партии социалистов с Демпартией с обязательствами последней диаметрально поменять внешнеполитический вектор Молдовы с Запада на Восток, - признал Дмитрий Козак. - Эти предложения были категорически отвергнуты. Историческая практика показывает, что любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе. Как для политиков, участвующих в таких сговорах, так и для граждан, за спиной которых достигаются такого рода договоренности».

Таким образом, победа осталась за президентом страны Игорем Додоном, которого открыто поддержал российский лидер Владимир Путин и который в течение ряда лет находился практически в изоляции. Еще несколько лет назад такое показалось бы совершенно нереальным: в Молдавии был достигнут альянс между стопроцентно прозападной партией и стопроцентно пророссийской, то есть пропутинской. Известный российский журналист Игорь Яковенко сравнивает этот феномен разве что с Антигитлеровской коалицией во время Второй мировой войны. Проиграл олигарх Владимир Плахотнюк, лидер Демократической партии. Он бежал из страны, и сейчас в Молдавии пытаются установить, где обрел убежище этот человек, спровоцировавший кризис в стране. Москва отмечает важность того, что в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове. "Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий", - уверен Козак. Правда, как дальше будут сотрудничать в Молдавии Россия и Запад, пока не вполне ясно. Коррумпированные демократы По мнению зарубежных экспертов, «пророссийский» президент Додон для ЕС и США — «меньшее зло», чем руководство Демпартии, которое в странах ЕС обвиняли в коррупции. Во время правления партии из трех банков страны были похищены деньги в размере $1млрд, которые ЕС выделила на проведение реформ в стране. Феномен Молдавии заключается еще и в том, что не только внешние игроки, но и сама молдавская нация поняла, кто является главным злом, и она поставила своей целью объединиться во имя его устранения. Ничего подобного мы не видели ни в Украине в последние годы, не видим сейчас и в Грузии. Разношерстные националисты, которые подбрасывают поленья в огонь конфликта в Донбассе, темпераментные грузинские "революционеры" (мир обошла фотография молодой грузинки с плакатом Fuck Rusia)- неужели они являются той твердой политической силой, которая может претендовать на достижение мира и согласия в своих странах? События в Грузии требуют, безусловно, более детального анализа. А сейчас вернемся к Молдове. Новый расклад сил, достигнутый в результате разумного консенсуса, открывает окно возможностей для Додона в диалоге как с ЕС, так и Россией по урегулированию ситуации с Приднестровьем. Расположенное на левом берегу Днестра непризнанное Приднестровье, зажатое с одной стороны правобережной Молдавией, а с другой - Украиной, не контролируется официальным Кишиневом. Поскольку Молдавия считает Приднестровье своей неотъемлемой частью, границы с непризнанной с молдавской стороны республикой нет. Ранее Додон заявлял, что поддерживает идею широкой автономии для Приднестровья в составе Молдавии. При этом он также выступает за продолжение присутствия в Приднестровье российских миротворцев. «Мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев - это успешная миссия», - оценивал ситуацию Додон, отмечая, что его позицию разделяет большинство граждан страны. В свою очередь, Москва также может больше укрепить свое влияние в Молдавии, ведь Кишинев тесно связан с Россией экономическими узами. В частности, в РФ в настоящее время работает более 500 тыс. мигрантов, и решение их проблем было важным фактором для Додона на февральских выборах.