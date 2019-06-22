Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен уйти в отставку. Об этом он заявил в обращении на национальном телевидении, передает ТАСС.

По словам Евкурова, он решил обратиться с соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики», цитирует его РИА Новости.

«Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор — я свой выбор сделал», — заключил политик.

Евкуров, кадровый военный и Герой России, возглавил Ингушетию в октябре 2008 года по решению тогдашнего президента Дмитрия Медведева. 22 июня 2009-го политик пережил покушение: машина, вклинившаяся в его кортеж, взорвалась, в результате чего погиб охранник главы республики, а сам Евкуров и еще два человека были госпитализированы. Через полтора месяца его выписали из больницы.