Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией». Соответствующий пост политик разместил на своей странице в Facebook.

По словам Порошенко, украинцы не должны оставить в беде «своих грузинских братьев» в тот момент, когда Москва «наносит удар по туристической Грузии». Чтобы облегчить жизнь тем украинцам, которые решат помочь грузинам, Порошенко призвал правительство, Минтранс и украинские авиакомпании ввести скидки на полеты из Украины в Грузию и обратно.

Порошенко также напомнил, что Грузия еще до решения США о переименовании украинской столицы с Kiev на Kyiv переименовала название украинских городов в своих международных аэропортах. По мнению бывшего украинского лидера, МИД Украины в знак солидарности должен начать переговоры о том, чтобы официально переименовать Грузию в Сакартвело.