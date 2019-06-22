Трамп ввел санкции против аятоллы Хаменеи

Указ о введении «жестких санкций» против Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник подписал президент США Дональд Трамп, ранее отказавшийся от военного удара.

По данным Reuters, адресные меры направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи, однако их содержание пока не раскрывается.

Главной целью санкций американцы называют предотвращение появления в Иране ядерного оружия. Они стали реакцией на инцидент с беспилотником и атаки на на два танкера в Оманском заливе, ответственность за которые США возложили на Иран.