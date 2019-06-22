Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца и сайты, занимающиеся отслеживанием перемещений самолетов.

По информации агентства, Ил-62 с номером RA-86496 был замечен в международном аэропорту Майкетии рядом с венесуэльской столицей Каракасом.

Отмечается, что этот же борт прилетал в Венесуэлу и в марте. Тогда сообщалось о прибытии двух самолетов с российскими военными, что вызвало недовольство со стороны США.