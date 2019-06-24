Студенты из Баку признаны одними из лучших во Франции

Среди студентов первого курса Азербайджано-французского университета (UFAZ) впервые проводился Международный математический конкурс "Кенгуру", в котором приняли участие 35 студентов, и 10 обучающихся в UFAZ вошли в число 100 лучших участников французского Национального конкурса по математике в 2019 году.

Отметим, что 10 студентов UFAZ вошли в топ-100 среди более 500 участников на национальном уровне Франции. Первокурсница UFAZ Ляман Джалилова заняла 4-е место в национальном французском конкурсе и показала лучший результат среди девушек.

«Это было настолько интересно, что, несмотря на усталость после соревнований, мы остались и еще раз прошлись по всем вопросам», - сказала Ляман. Отметим, что Ляман набрала на вступительных экзаменах 680 балов, а также была победительницей в конкурсе "Ученые будущего".

Два студента UFAZ - Ровшан Алескеров и Ляман Джалилова примут участие в международном летнем лагере "Кангуру", который пройдет во Франции 11-18 июля. С 1994 года Ассоциация "Кенгуру без границ" ежегодно проводит Международный математический конкурс для более чем 6 миллионов участников со всех концов света.