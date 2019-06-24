Lenta.ru удалила оскорбительную статью про азербайджанок

Отметим, что статья была опубликована в рамках проекта «Ленты. ру», посвященного системе социальных взаимоотношений и социальному укладу в странах СНГ и дальнего зарубежья. До выхода материала об азербайджанских женщинах аналогичная, не менее оскорбительная публикация была посвящена и армянским женщинам.

Статья вышла накануне утром и быстро разошлась в азербайджанском сегменте соцсетей, вызвав шквал общественного негодования. В частности, в ней говорилось о том, что, несмотря на традиционно консервативные устои азербайджанского общества, в нем наблюдается распущенность нравов, а многие обеспеченные женщины после замужества заводят себе молодых любовников.

В настоящее время статья удалена с сайта «Ленты.ру» и по ее ссылке открывается текст с извинениями, адресованными азербайджанскому народу: «Лента.ру» приносит извинения жителям Азербайджана и представителям российской диаспоры азербайджанцев. Материал не преследовал цели оскорбить или унизить представителей народа».

В то же время, как стало известно haqqin.az, удаление оскорбительной публикации стало результатом усилий дипломатов и многочисленных обращений азербайджанской стороны.