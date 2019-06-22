В Грузии не исключают создания коалиционного правительства

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе заявил, что в 2020 году в стране может появиться коалиционное правительство. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жители страны будут самостоятельно решать, нужно ли коалиционное правительство или нет.

«Однако вероятность того, что будет необходимо создание коалиционного правительства, существует», — добавил Бахтадзе.

Он отметил, что обсуждать этот вопрос стоит после проведения парламентских выборов в 2020 году.