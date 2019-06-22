Иран упрашивает Азербайджан отказаться от доллара

Иран обсуждает с рядом стран, в частности с Россией, Турцией , Китаем и Азербайджаном, заключение двусторонних финансовых соглашений, заявил глава МИД Исламской республики Джавад Зариф, передает «Интерфакс».

"Мы ведем переговоры по финансовым соглашениям с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией, с другими странами. С некоторыми из них соглашения уже заключены, с другими - почти достигнуты", - сказал Зариф, которого процитировали в воскресенье иранские СМИ.

По их данным, эти соглашения направлены на отказ от доллара США в торговых операциях.