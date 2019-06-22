Украина пригрозила покинуть ПАСЕ

Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в своем Facebook написал глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — отметил он, добавив, что происходящее сейчас в ПАСЕ является «фестивалем лицемерия и компромиссом с совестью».

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение для участия России на июньской сессии ПАСЕ носит исключительный характер.