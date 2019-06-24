Азиатский банк утвердил новую стратегию по Азербайджану

Новая стратегия включает в себя три стратегических приоритета: усиление развития частного сектора, повышения эффективности государственного сектора, совершенствование инфраструктуры и усиление человеческого капитала.

Азиатский банк развития (АБР) утвердил новую пятилетнюю стратегию по Азербайджану, рассчитанную на 2019-2023 годы, отмечается в сообщении банка, передает Интерфакс.

«Новая стратегия дает нам возможность соответствовать требованиям Азербайджана в важный период развития страны. Она позволит усилить поддержку частного сектора, уделить больше внимания развитию человеческого капитала, расширить обмен знаниями и создаст возможности для более инновационных финансовых решений», - считает страновой директор АБР по Азербайджану Нариман Маннапбеков, слова которого приводятся в сообщении банка.

АБР, согласно новой стратегии, будет уделять особое внимание поддержке структурных реформ путем аналитической деятельности, технической поддержки и усиления потенциала правительственных организаций.

Банк также будет работать над селективным кредитованием высоких технологий и инновационных проектов.

АБР в пятилетний период также планирует увеличить операции в частном секторе Азербайджана и создавать партнерские отношения для увеличения финансовой инклюзивности.

«Банк также намерен проанализировать возможности кредитования в национальной валюте», - указывается в документе.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму $4,2 млрд.