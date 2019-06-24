В Грузии хотят запустить для российских туристов бесплатные автобусы из Баку

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы для перевозки российских туристов, передает РИА Новости.

По его словам, они звонят в тбилисские гостиницы и представителям курортных городов с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.

Кроме того, обсуждается возможность организовать чартерные рейсы. Он отметил, что готовность к этому выразили Украина и Казахстан.

Ранее Алавердашвили сообщал, что убытки Грузии могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов).