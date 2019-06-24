Европа отменила санкции против России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации России. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает «Корреспондент».

Резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности, в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

«118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы Россия платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы... Мы благодарим тех 62 политиков, которые проголосовали против этого позора», - написала Геращенко.

Напомним, ранее в ПАСЕ отклонили более 200 украинских правок в резолюцию по возвращению делегации России. Обсуждение резолюции длилось девять часов.

Как известно, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в связи с аннексией Крыма, а РФ в ответ перестала участвовать в сессиях ассамблеи. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась.