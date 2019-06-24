В Карабахе запаслись немецким оружием: «Со дня на день ждем наступления Азербайджана»

«По мнению армянских аналитиков, Азербайджан готовится силой взять Карабах . Армянская сторона считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев специально не поехал к своему другу Александру Лукашенко в Минск на открытие Европейских игр для того, чтобы подготовиться к наступлению на Карабах . В этой связи армяне Карабах а решили вооружиться получше», - говорится в статье российского портала.

Автор статьи утверждает, что спецназовцы так называемой «НКР» предпочли немецкие винтовки HK G28.

Данная разработка немецких оружейников концерна «Heckler und Koch» является так называемой марксмановской винтовкой, то есть не полноценной снайперской крупнокалиберной винтовкой, а винтовкой поддержки пехоты в наступлении. HK G28 разработана под винтовочный патрон 7,62х51 мм, ее прототипом является известная немецкая автоматическая винтовка HK 416. Так же, как и предок-прообраз HK G28 работает по принципу отвода пороховых газов. Концептуально, HK G28 является полным аналогом легендарной и видавшей всякое Снайперской винтовки Драгунова, рассчитанной под стрельбу патронами калибра 7,62х54 мм. У обеих винтовок схожий принцип работы и радиус применения, но почему же тогда испытанному годами и привычному советскому оружию спецназовцы т.н. «НКР» предпочли HK G28?

«Исходя из того, что оружейным классом HK G28 является «винтовка поддержки пехоты», а армия Нагорного Карабаха заточена под с использованием мобильных пехотных групп, способных перемещаться по горному ландшафту, то можно сделать определенные предположения.

Армия Нагорного Карабаха собирается в случае нападения Азербайджана навязать своему противнику так называемую «эластичную оборону», суть которой заключается в использовании мобильных, полупартизанских групп, вооруженных легким стрелковым оружием. Эти группы будут уничтожать живую силу и бронетехнику противника, сковывая их продвижение вперед. В таких условиях крупнокалиберные снайперские винтовки становятся просто неудобны», - говорится в статье.

Как немецкие снайперские винтовки HK G28 оказались у карабахских сепаратистов – неизвестно. В любом случае, официальный Баку должен проверить эту информацию и задать определенные вопросы Берлину. Так как Германия, как и многие другие западные страны, ввела эмбарго на продажу оружия сторонам – участникам карабахского конфликта.