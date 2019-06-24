Госкомитет об инциденте в Megafun

В комитете заявили, что в результате взрыва гелиевых шаров в развлекательном центре Megafun пострадали восемь человек, включая троих детей: «Комитет связался с каждой из семей, состояние пострадавших удовлетворительное, после оказания первой медицинской помощи они были отправлены домой. Считаем необходимым принять серьезные меры безопасности в развлекательных центрах, где дети проводят значительное время. Родителям советуем отдавать предпочтение формам развлечений, которые не вредят их психике, и, по возможности, держать подальше от шумных мест».

Комитет также советует родителям не оставлять без надзора детей на открытом воздухе, около бассейнов, на пляжах, быть осторожными при приеме напитков с красителями и сладостей, скоропортящейся продукции, мороженого и др.

Напомним, 22 июня в развлекательном центре Megafun взорвались шары, наполненные гелием, в результате чего произошло возгорание. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей. По данному факту аниматоры дали показания и допрошены в Хатаинском РУП. Расследование в связи с происшествием продолжается.