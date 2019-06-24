Трамп об обвинившей его в изнасиловании журналистке: "Не в моем вкусе"

"Я скажу это с большим уважением. Во-первых, она не в моем вкусе. Во-вторых, этого не было. Этого не было, ясно?", - заявил Трамп изданию.

75-летняя американская журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Элизабет Джин Кэрролл обвинила президента США Дональда Трампа в том, что он ее изнасиловал в 90-е годы. Об этом написало издание New York Magazine. Публикация в этом издании является отрывком из новой книги Кэрролл "Зачем нам мужчины?" Книга должна поступить в продажу 2 июля. По версии Кэрролл, осенью 1995-го или весной 1996 года Дональд Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина Bergdorf Goodman в Нью-Йорке.