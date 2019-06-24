Роберт Кочарян: «Пашинян хочет избавиться от Карабаха, как от бремени»

Эти слова и ряд других заявлений премьера Роберт Кочарян назвал вмешательством в дела Карабаха. По его словам, такого не позволял себе и первый президент Армении Левон Тер-Петросян в пору, когда Карабах возглавлял сам Кочарян.

Экс-президент назвал вмешательством в дела Степанакерта ряд заявлений Пашиняна по Карабаху. В частности, в мае 2019 года премьер-министр заявил: "В прессе часто пишут, что некоторые хотят представить Нагорный Карабах , как очаг контрреволюции. Если кто-то попытается это сделать, народ Карабаха превратит его в очаг революции".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вмешивается в дела Нагорного Карабаха, а это опасно для переговорного процесса. Об этом заявил в интервью "Пятому каналу" в Ереване второй президент Армении Роберт Кочарян.

"А когда я стал президентом Республики Армения, никогда не вмешивался в дела Карабаха, который на тот момент возглавлял Аркадий Гукасян. Не делал этого и Серж Саргсян, когда президентом был Бако Саакян", - заявил Кочарян.

Подобными заявлениями, считает Кочарян, принижается статус Нагорного Карабаха. Создается впечатление, что все вопросы в Карабахе могут решаться из Еревана. А раз так, то однажды зарубежные лидеры могут оказать давление на лидера Армении и навязать удобный им вариант решения карабахского вопроса. Тогда уже Пашинян не сможет им ответить, что не имеет возможности решать один, без Карабаха, подчеркнул Кочарян.

Себя Кочарян назвал освободителем земель Карабаха.

"Когда я принимал руководство Нагорным Карабахом, половину территории занимали азербайджанские силы. За годы моего президентства Карабах и районы вокруг него были полностью освобождены (оккупированы-РЕД.)", - заявил он.

На просьбу прокомментировать разговоры о его "намерении сдать Мегри в период президентства", Кочарян сказал, что он "тот, кто занимал земли, а не сдавал".

По словам Кочаряна, у него сложилось впечатление, что для нынешних властей Карабах — это бремя, а не ценность. Так было и в 90-х, в период правления первого президента Левона Тер-Петросяна, сказал Кочарян. Соответственно, подсознательно власти думают, как избавиться от этого бремени, добавил экс-президент. Карабах — это не бремя, а именно ценность, без него Армения не может играть роли в регионе, подчеркнул бывший глава государства.

По словам экс-президента, даже его уголовное преследование может быть связано с его позицией по Карабаху. "Мое прошлое может беспокоить те силы, которые стремятся не к проармянскому варианту урегулирования карабахского конфликта", - сказал экс-президент.