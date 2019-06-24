В Баку прощаются с Ширмамедом Гусейновым
В Бакинском государственном университете проходит церемония прощания со скончавшимся накануне в возрасте 95 лет азербайджанским ученым, президентским стипендиатом, профессором кафедры истории прессы и методов идеологической работы БГУ Ширмамедом Гусейновым.
Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, руководство БГУ, председатель Совета прессы Афлатун Амашев, зампредседателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, представители общественности.
После церемонии тело покойного будет предано земле на Второй аллее почетного захоронения.