Кобрендовые карты «Ювентус» уже во всех филиалах Межбанка

Международный банк Азербайджана, являющийся региональным партнером итальянского футбольного клуба «Ювентус», объявил о начале продаж во всех своих филиалах кобрендовых дебетовых карт MasterCard Platinum. Заказать карту, имеющую уникальный дизайн и ряд преимуществ, можно в любом филиале банка или по ссылке https://www.ibar.az/ru/yuventus/

Кобрендовые карты можно открыть как в AZN, так и в USD или EUR. Количество карт, эмитированных на три года, ограничено – выпуск составит всего 3 тысячи единиц. Плата за трехлетнее обслуживание карты составляет 30 манатов. С помощью этой карты клиенты могут осуществлять свои платежные операции. МБА также не взимает комиссию за обналичивание средств с этих карт в банкоматах банка.

Карта также имеет функцию кэшбэк. При проведении оплаты по карте во всех торговых точках 1% от суммы платежей возвращается на карту клиента. Также в рамках проекта Межбанка клуб QayğıCash клиенты получат обратно на свой карточный счет от 5% до 40% средств, уплаченных посредством этих пластиковых карт через POS-терминалы банка за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами банка.

Более того, при проведении оплаты с этой карты возвращается 2% от суммы, потраченной на официальном сайте «Ювентуса». Карта бесплатно подключается к системе SMS-уведомлений МБА.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.