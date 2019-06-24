Икрам Нур, специально для haqqin.az 12:03

Создание глобальной антииранской коалиции и сдерживание цен на нефть были главными темами переговоров Майка Помпео в Саудовской Аравии и ОАЭ. На первый взгляд вчерашний визит госсекретаря США Майка Помпео в Саудовскую Аравию и ОАЭ не вызывает особого интереса. Во всяком случае, если судить о нем по официальной повестке переговоров, опубликованной в масс-медиа.

И действительно, что здесь может вызвать особый интерес? Обеспокоенность безопасностью судоходства в Персидском заливе? Так мир и регион только что пережили «Ормузский кризис», когда все висело, буквально, на волоске. Антииранская направленность визита? Так она постоянно присутствует в ходе любой встречи любого американского должностного лица с представителями монархий Залива. Рутина, словом, читателю не особо-то и интересная. Но это - лишь на первый взгляд, только если судить по тому, что стороны решили сообщить прессе. А с ней, судя по некоторым моментам, они решили особо не откровенничать, поскольку ряд вопросов, которые обсуждал Помпео с саудитами и ОАЭ носят весьма деликатный характер и касаются самого интимного - мер по сдерживанию цен на нефть. Собственно, и сам маршрут нынешнего вояжа госсекретаря США составлен таким образом, что проходит по ключевым точкам, так или иначе связанным с крупнейшими импортерами нефти - Индией, Южной Кореей и Японией. Все эти три страны еще в начале нынешнего года в больших объемах закупали иранскую нефть. Впрочем, когда Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и введении новых антииранских санкций, Япония и Южная Корея, идя навстречу пожеланиям американских партнеров, от импорта из Исламской республики отказались в числе первых. Индия сопротивлялась чуть дольше, ее представители просили Вашингтон об отсрочках, а Тегеран заверяли в своих намерениях либо сохранить объемы импорта в полном объеме, либо, если уж США будут сильно давить, сократить их весьма незначительно. Но в конце концов Нью-Дели полностью принял позицию США, что для иранского руководства явилось, конечно, откровенным шоком.

Первую часть американской стратегии по экономическому удушению Исламской республики Иран можно было бы считать выполненной, нефтяной экспорт Тегерана упал ниже нижнего, нанеся серьезнейший ущерб экономике страны. Более того, замещение на мировых рынках иранской нефти другими поставщиками произошло достаточно спокойно, без ценовых скачков. Но возникла новая задача - создать механизм, при котором любые ассиметричные действия Ирана и его прокси не привели к росту цен на нефть. В период Ормузского кризиса этого достичь удалось, но ценой весьма серьезных усилий. Пронесло, что называется. Но вот гарантий, что пронесет и в следующий раз - нет никаких. И по большому счету, нынешний ближневосточно-азиатский вояж Майка Помпео - он как раз про это, про создание гарантий безопасности поставкам нефти и сохранение комфортных для экономики США и ее союзников цен на нее. Одним из инструментов достижения это задачи является инициатива «Страж», реализацию которой Помпео обсуждал в Саудовской Аравии и ОАЭ. Суть ее достаточно проста - обеспечение безопасности судоходства в Персидском заливе силами военно-морских флотов многонациональной коалиции, проще говоря - патрулирование Оманского залива и Ормузского пролива, а также наблюдение за иранским побережьем в этом районе. Пока неизвестно ничего конкретного о том, какие государства будут участвовать в реализации «Стража», некоторые утечки позволяют говорить, что их будет около тридцати. Но вот о чем можно говорить с полной уверенностью, так это о том, что в реализации данной инициативы Трамп решил реализовать столь привычный для него бизнес-подход. Помпео еще не покинул Аравийский полуостров, а Трамп уже опубликовал новый твит, в котором прямо поставил перед Японией, Индией и Южной Кореей вопрос о необходимости раскошелиться за безопасность. Почему США должны обеспечивать безопасность судоходства в Персидском заливе бесплатно, буквально «за спасибо»? - поинтересовался Трамп. - «Все эти страны должны защищать свои собственные корабли в том, что всегда было опасным путешествием». Достаточно жестко намекнув таким образом, что, если у импортеров нет возможности обезопасить свои поставки - США и его местные союзники готовы прийти им в этом на помощь. Но - за деньги. Поскольку самим американцам это занятие, в общем-то, достаточно неинтересно, у них самих сейчас нефти - хоть залейся.