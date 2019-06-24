Megafun об инциденте в торговом центре
В связи с распространяемой в последнее время в СМИ информацией о развлекательном центре Megafun, в частности, о произошедшем 22 июня инциденте, хотим отметить, что упомянутый случай произошел не на территории, где расположены аттракционы и играют дети, и не имеет отношения непосредственно к самому развлекательному центру.
Инцидент был зафиксирован в одном из ресторанов, действующих в торговом центре, и произошел в результате неосторожности и дилетантства аниматора (жонглера), приглашенного на мероприятие самим клиентом.
Вместе с этим установленная в торговом центре система автоматического огнетушения сработала незамедлительно и предотвратила возникновение пожара. После чего в рамках установленных норм для проведения надлежащего осмотра объекта были проинформированы соответствующие госслужбы.
В настоящее время развлекательный центр Megafun работает по полному спектру деятельности и продолжает радовать маленьких друзей, даря самые радостные и волнующие эмоции.