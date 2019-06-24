Роухани назвал Белый дом «умственно отсталым»

«Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся», — подчеркнул Роухани.

Санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США. Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил в прямом эфире местного государственного телеканала, передает Reuters.

Введенные против верховного лидера Ирана Али Хаменеи американские санкции ни к чему не приведут, отметил он, поскольку у него не было активов за границей.

Иранский президент также обратил внимание на заявления, которые неоднократно звучали из уст высокопоставленных американских чиновников, о желании США наладить отношения с Ираном. По словам Роухани, это ложь.

В своем недавнем интервью американскому изданию The Hill президент Дональд Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без разрешения Конгресса, однако все равно, перед тем как принять такое решение, посоветуется с законодателями, поскольку «там есть умные люди, у которых можно узнать что-то нужное».

Санкции против Хаменеи Вашингтон ввел за то, что Иран сбил американский беспилотник. Инцидент произошел на прошлой неделе и стал причиной усиления напряженности между двумя странами. Тегеран настаивает на том, что беспилотник был сбит, когда пролетал над Исламской Республикой. Вашингтон же - что БПЛА пролетал в момент атаки в международном воздушном пространстве.