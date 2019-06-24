Россия, США и Израиль договорились по Сирии

Россия, США и Израиль договорились по основным вопросам урегулирования войны в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

«Я полностью разделяю позицию премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, мирная и безопасная. Я хочу добавить, что должны быть обеспечены суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии», - сказал Патрушев. Он отметил, что сил террористической организации «Исламское государство» стало значительно меньше как в Сирии, так и в Ираке с помощью США.

В то же время сообщается, что Израиль продолжит оказывать противодействие Ирану в Сирии. «Израиль продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападок на нас», - заявил Нетаньяху.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.