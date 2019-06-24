В Баку эвакуируют незаконно припаркованные автомобили

Первоначально эвакуация начнется с территорий, на которые больше всего жалуются граждане, и где в часы пик наблюдаются пробки из-за незаконной парковки автомобилей. В основном, будут эвакуированы транспортные средства, припарковавшиеся на проезжей части дороги, во втором ряду, на перекрестках, пешеходных переходах, автобусных остановках и тротуарах. Для обеспечения прозрачности процесса эвакуация транспортного средства будет зафиксирована на видео.

Эвакуированные транспортные средства будут перевезены на территорию автобусного депо перед административным зданием БТА, в подземные автостоянки перед Домом правительства и на улицы Физули и Мирзаага Алиева. На обеих автостоянках установлены терминалы для оплаты владельцами транспортных средств. Оплата будет производиться только в безналичном порядке.