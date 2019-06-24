В зале заседаний грузинского парламента между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" и от оппозиционных "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" произошла потасовка, передает Sputnik Грузия.

Перед инцидентом оппозиция потребовала от первого вице-спикера парламента Грузии Тамар Чугошвили обсудить заявления ряда депутатов, в том числе отставку министра внутренних дел Георгия Гахария.

После заявлений между депутатами началось словесное противостояние и потасовка, после чего Тамар Чугошвили объявила технический перерыв, и оппозиция покинула зал заседаний в знак протеста.

