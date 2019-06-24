Боксера Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана эвакуировала украинского боксера Владимира Кличко и его семью с горящей яхты недалеко от Балеарских островов, сообщает немецкий таблоид Bild.

Инцидент произошел в воскресенье ночью. На яхте Кличко с семьей хотели переправиться с Ибицы на Майорку. Силы пожарной службы Майорки полностью взяли возгорание под контроль.

"Спасибо пожарным Майорки и также нашей команде на борту. Все приложили максимальные усилия, чтобы взять ситуацию под контроль и доставить нас на землю как можно скорее", - цитирует издание Кличко.

По предварительным данным, пожар начался в машинном отсеке яхты. Причины неизвестны.