Обвал грузинского лари

Согласно данным Национального банка Грузии, один доллар США стоит в настоящее время 2,7945 лари. Вчера курс грузинской национальной валюты составлял один доллар к 2,7798 лари.

В конце мая этого года было также зафиксировано рекордное падение лари: один доллар стоил 2,7876 лари.

Еще более высокий курс обмена установился в пунктах по обмену валюты и коммерческих банках. Стоимость одного доллара в обменниках составляет около 2,81 лари, в «Банке Грузии» — 2,85 лари, а в Ти-би-си банке — 2,86 лари.